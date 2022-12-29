Мужчина из окна многоэтажки расстрелял автобусы с пассажирами в Подмосковье

В Подмосковье мужчина из окна многоэтажного дома открыл огонь по автобусам с пассажирами

В Подмосковье местный житель открыл стрельбу из пневматической винтовки по автобусам. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, мужчина начал стрелять из пневматической винтовки с шестого этажа дома на Южной улице в Ленинском округе.

Отмечается, что у трех автобусов выбиты стекла. Кроме того, пассажиры рассказали, что пули пролетали в районе ног. В настоящее время на место инцидента вызвали правоохранителей.

Ранее стало известно, что в Краснодаре студент открыл стрельбу из пистолета в общежитии, полиция задержала его.