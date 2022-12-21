Российский студент открыл стрельбу в общежитии

В Краснодаре студент открыл стрельбу из пистолета в общежитии, полиция задержала его

В Краснодаре задержали студента, открывшего стрельбу в общежитии университета. Об этом в среду, 21 декабря, сообщает РИА Новости.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. По данным правоохранителей, комендант сделал первокурснику замечание из-за употребления алкоголя, после чего тот вооружился ножом и пистолетом. О пострадавших в полиции не сообщают.

Ранее студент был судим за кражу, полтора года назад он освободился из мест лишения свободы. Теперь ему грозит еще до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске студент получил 16 лет колонии за убийство нового парня бывшей девушки.

