Зарезавший одногруппника из-за девушки российский студент получил 16 лет колонии

В Новосибирске студент получил 16 лет колонии за убийство нового парня бывшей девушки

В Новосибирске суд признал виновным 23-летнего студента Дениса Губарева, который на глазах у своей бывшей девушки Софьи убил ее нового молодого человека. Об этом в понедельник, 28 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Губарева приговорили к 16 годам колонии строгого режима по части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») УК РФ.

Следствие и суд установили, что 16 февраля 2021 года на территории Новосибирского государственного технического университета осужденный нанес не менее четырех ножевых ранений 26-летнему одногруппнику — новому парню Софьи. Расправа произошла у нее на глазах. Через месяц 18-летняя студентка свела счеты с жизнью.

Фигуранта хотели привлечь и к ответственности за доведение до суицида, но у суда не нашлось на то оснований. Известно, что на протяжении двух лет отношений Губарев жестоко обращался с Софьей и унижал ее. В ноябре 2020 года молодые люди общение прекратили.

Ранее сообщалось, что под Курском вышедшего из колонии россиянина осудят за поджог знакомого из чувства ревности.