Под Курском вышедшего из колонии россиянина осудят за поджог знакомого из чувства ревности

Курский областной суд начал рассмотрение дела в отношении 50-летнего жителя Щигровского района Артура Власова, обвиняемого в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель объединенной пресс-службы судебной системы Курской области Анна Полянская.

По данным следствия, 16 июля в доме в поселке Плота собрались две пары — недавно вышедший из колонии безработный фигурант и его сожительница, а также его 44-летний знакомый с возлюбленной. Во время встречи Власов заподозрил приятеля в близких отношениях со своей избранницей и из чувства ревности решил убить его, после чего облил бензином из канистры. Подруга потерпевшего попыталась вырвать у мужчину канистру, однако тот вылил бензин и на нее.

После этого Власов поджег зажигалкой одежду на теле жертвы. Поджечь его защитницу не удалось, так как та убежала. В результате потерпевший получил ожоги более 60 процентов поверхности тела и через четыре дня скончался в больнице.

Поджигателя оперативно задержали и 18 июля отправили в СИЗО.

19 октября сообщалось, что в Алапаевске суд отправил под домашний арест подростка за поджог пенсионерки.