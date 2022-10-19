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11:01, 19 октября 2022Силовые структуры

Суд отправил под домашний арест подростка за поджог российской пенсионерки

В Алапаевске отправили под домашний арест подростка, который сжег 69-летнюю пенсионерку

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Алапаевский городской суд в Свердловской области отправил под домашний арест одного из подростков, которые заживо сожгли 69-летнюю пенсионерку. Об этом в среду, 19 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

16-летний мальчик будет находиться под арестом до 17 декабря 2022 года.

Вечером 16 октября 16-летний и 12-летний подростки гуляли в Алапаевске и увидели пожилую женщину. Они догнали ее и облили из имеющейся у них бутылки легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли из интереса. Испугавшись, они побежали к ближайшему жилому дому, стали стучаться в квартиры и просить помочь потушить на улице пожар. Одна из жительниц дала им ведро воды и вышла во двор, где увидела пострадавшую пенсионерку, но она уже была мертва.

Правоохранители задержали фигурантов. Они полностью признали вину. Младший подозреваемый не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, однако следствие заявило, что примет меры по недопущению совершения им преступлений в дальнейшем.

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Екатерина Власова
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