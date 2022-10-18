Раскрыты подробности жестокого убийства подростками российской пенсионерки

СКР возбудил дело об убийстве с особой жестокостью против подростков за поджог пенсионерки

Следователи возбудили уголовное дело о совершении убийства с особой жестокостью в отношении подростков, которые подожгли пенсионерку в Свердловской области. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

По его словам, женщину 1953 года рождения с многочисленными травмами головы и тела, а также следами ожогов нашли вечером 16 октября у дома на улице 40 лет Октября в городе Алапаевске. По предварительным данным, она погибла в результате нападения двух подростков 16 и 12 лет. Мотив совершенного ими убийства выясняется. Следствие намерено решить вопрос об избрании в отношении старшего из несовершеннолетних меры пресечения. Второй подросток не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, однако следствие примет меры по недопущению совершения им преступлений в дальнейшем.

Судебно-медицинское исследование тела погибшей женщины установило, что смерть наступила от обширных термических ожогов головы и тела четвертой степени, уточнил «Ленте.ру» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Полицейские выяснили, что фигурирующие в деле подростки воспитываются в полных семьях, на учете в подразделении по делам несовершеннолетних не состоят. Один из них учится в коррекционной школе.

Вечером 16 октября подростки гуляли и увидели пожилую женщину. Они догнали ее и облили из имеющейся у них бутылки легковоспламеняющейся жидкостью, а затем подожгли. Испугавшись, они побежали к ближайшему жилому дому, стали стучаться в квартиры и просить помочь потушить на улице пожар. Одна из жительниц дала им ведро воды и вышла во двор, где увидела пострадавшую пенсионерку. Она вызвала полицию.