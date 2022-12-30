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11:18, 30 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский подписал закон о нацменьшинствах на Украине

Президент Украины Зеленский подписал требуемый для евроинтеграции закон о нацменьшинствах

Фото: РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Отмечается, что принятие соответствующего документа является необходимым условием для евроинтеграции республики, которое ей ранее поставил Европейский союз (ЕС), требуя переработки украинского законодательства в сфере защиты прав нацменьшинств.

Подписанный Зеленским законопроект был принят Верховной Радой 13 декабря. Согласно его тексту, представители нацменьшинств на Украине имеют право на самоидентификацию и свободу объединений, мирных собраний, мысли, слова, совести и религии. При этом документ запрещает «популяризацию и пропаганду» России и действий ее государственных деятелей и структур, создающих «позитивный образ» страны.

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Алевтина Запольская
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