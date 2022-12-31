На Ростовской АЭС один человек погиб из-за возгорания блочного трансформатора энергоблока

На Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3. Отмечается, что в результате инцидента один человек погиб, еще один пострадал, передает ТАСС.

«31 декабря 2022 года в 18:30 на Ростовской АЭС произошло возгорание блочного трансформатора энергоблока №3, находящегося в плановом ремонте. Для ликвидации возгорания незамедлительно были направлены пять пожарных расчетов», — сообщили в Росэнергоатоме.

Пожар удалось ликвидировать. На месте происшествия обнаружили одного погибшего сотрудника атомной электростанции, еще один пострадал и был доставлен в больницу. Ему будет оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее стало известно, что резервная линия электропередачи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) повреждена из-за обстрелов. Сообщалось, что ЗАЭС продолжает получать электроэнергию, необходимую для охлаждения реакторов и других функций, призванных обеспечивать ядерную безопасность, по единственной внешней линии электропередачи на 750 киловатт.