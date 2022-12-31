Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:45, 31 декабря 2022Силовые структуры

На Херсонщине задержали 10 подозреваемых в пособничестве Украине

МВД Херсонской области в декабре задержало 10 подозреваемых в пособничестве Украине

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Херсонской области в декабре сотрудники силовых структур задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщило Главное управление Министерства внутренних дел (МВД) России по региону.

«С начала месяца правоохранители задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков», — говорится в публикации.

Правоохранители также изъяли из незаконного оборота 505 единиц стрелкового оружия, 2 гранатомета, 1551 снаряд и мину, 212 гранат, около 126 тысяч патронов, 11 килограммов взрывчатки и 58 детонаторов.

Ранее в заброшенном доме под Херсоном полиция и Росгвардия обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило о завершении осеннего призыва в армию
Психолог назвала правила дарения подарков детям на Новый год
Путин рассказал о стоящей на черте перед выбором России
На Херсонщине задержали 10 подозреваемых в пособничестве Украине
В «Аль-Насре» оценили подписание контракта с Роналду
Премьер Украины заявил о стабильной работе энергосистемы страны
В ЛНР сообщили об освобождении 41 военного из украинского плена
Турция предложила Сирии провести встречу министров иностранных дел
Украина попросила у стран Евросоюза по одному проценту из бюджета для культуры
Виктория Дайнеко рассказала дочери правду про Деда Мороза
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.