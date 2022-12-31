На Херсонщине задержали 10 подозреваемых в пособничестве Украине

МВД Херсонской области в декабре задержало 10 подозреваемых в пособничестве Украине

В Херсонской области в декабре сотрудники силовых структур задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в Telegram сообщило Главное управление Министерства внутренних дел (МВД) России по региону.

«С начала месяца правоохранители задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков», — говорится в публикации.

Правоохранители также изъяли из незаконного оборота 505 единиц стрелкового оружия, 2 гранатомета, 1551 снаряд и мину, 212 гранат, около 126 тысяч патронов, 11 килограммов взрывчатки и 58 детонаторов.

Ранее в заброшенном доме под Херсоном полиция и Росгвардия обнаружили тайник с оружием и боеприпасами.

