Правительство запретило выпускать в прокат фильмы с пропагандой ЛГБТ

Правительство России запретило выдавать прокатные удостоверения фильмам с пропагандой ЛГБТ

Правительство России запретило выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые пропагандируют ЛГБТ. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ, выпущенный во исполнение закона о запрете ЛГБТ-пропаганды, расширяет основания для отказа в выдаче и отзыва прокатных удостоверений на фильмы, добавляя к ним запрет на материалы, «пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения, педофилию, смену пола».

Кроме того, постановление дает Минкультуры право привлекать созданный при ведомстве экспертный совет по оценке фильмов к рассмотрению вопросов о выпуске кинолент в прокат. «Решение совета носит рекомендательный характер и учитывается Министерством культуры РФ при рассмотрении вопроса о выдаче, отказе в выдаче или об отзыве прокатного удостоверения», — уточняется в документе.

Ранее правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень контента, который запрещен в российском сегменте интернета. Теперь пропаганда однополых отношений и информация, пропагандирующая педофилию или смену пола, также стала основанием для внесения сайтов или страниц сайтов в соответствующий реестр.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ в России. Он предусматривает запрет на распространение информации об однополых сексуальных отношениях и пропаганду педофилии. Кроме того, запрещены призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

