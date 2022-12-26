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23:26, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень запрещенного в сети контента

Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень запрещенного в Рунете контента

Фото: Florian Krumm / Unsplash

Правительство внесло ЛГБТ-пропаганду в перечень контента, который запрещен в российском сегменте интернета. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ был подписан президентом России Владимиром Путиным 5 декабря. Он предусматривает запрет на распространение информации об однополых сексуальных отношениях и пропаганду педофилии. Кроме того, закон запрещает призывы к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе. За нарушение запрета будут грозить штрафы до 10 миллионов рублей.

Марина Совина
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