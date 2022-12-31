Диетолог предупредила о возможности зависимости от майонеза

Диетолог Королева заявила, что регулярное употребление майонеза вызывает зависимость

Промышленный майонез содержит консерванты. Об этом предупредила врач-диетолог Маргарита Королева в беседе с ТАСС.

По словам Королевой, жир в сочетании с солью и сахаром несет вред, а регулярное употребление майонеза и вовсе может формировать зависимость. Также переедание этого продукта вызывает задержку жидкости в организме, что может привести к обострению метаболических проблем и к набору веса. Помимо этого, может развиться аллергическая реакция, заявила специалист.

Диетолог рекомендовала при приготовлении новогодних блюд изготавливать майонез самостоятельно. «За 10 минут вы сделаете двухлитровую банку майонеза, которой вам хватит на все праздники. Но это будет натуральный продукт», — резюмировала специалист.

Ранее бармен и блогер Василий Захаров рассказал, о способах перенести новогоднее застолье. По его словам, если съесть масло, то на незначительное время оно создаст на внутренней части желудка пленку. Однако в какой-то момент пленка рассосется, и может стать только хуже.