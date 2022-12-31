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02:41, 31 декабря 2022Мир

Человеческие черепа обнаружили в посылке в аэропорту

Нацгвардия Мексики обнаружила в посылке в аэропорту четыре человеческих черепа

Фото: Mexico's Guardia Nacional / Reuters

Четыре человеческих черепа были обнаружены в посылке в международном аэропорту мексиканского города Керетаро. Об этом говорится в Twitter-аккаунте Национальной гвардии Мексики.

Посылку обнаружили с помощью рентгена во время досмотра грузов, отправляемых курьерскими компаниями. Черепа разных размеров были завернуты в прозрачный пластик и алюминиевую фольгу. Никакой документации обнаружено не было.

По информации местных СМИ, человеческие останки были привезены из города Апацинган, штат Мичоакан. Посылка предназначалась для получателя в американском штате Южная Каролина.

Правоохранители изъяли черепана время проведения расследования.

Ранее стало известно, что в США мужчина купил бывший дом каннибала Марка Латунски и обнаружил там останки убитого студента. По словам мужчины, когда он переехал, то нашел три набора посуды с человеческими останками и был вынужден вычищать их. По его словам, дом все еще выглядит как место преступления.

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Марина Совина
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