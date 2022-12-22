Мужчина купил бывший дом каннибала и был вынужден вычищать человеческие останки

Daily Star: в США мужчина купил дом каннибала и обнаружил в нем человеческие останки

Житель США Алекс Дил купил бывший дом каннибала Марка Латунски и обнаружил там останки убитого студента. Об этом сообщает Daily Star.

Дил купил дом в феврале 2020 года за 100 тысяч долларов. По словам мужчины, когда он переехал, то нашел три набора посуды с человеческими останками и был вынужден вычищать их. Прожив в доме пять месяцев, Дил понял, что не может там больше находиться. В июле 2020 года здание выкупила семья Латунски. Адвокат посоветовал Дилу не выкладывать фотографии внутреннего пространства дома, который, по его словам, все еще выглядит как место преступления.

Латунски познакомился со своей жертвой 25-летним Кевином Бэконом в 2019 году в приложении для знакомств. Он убил мужчину, расчленил и съел части его тела. Первоначально преступник был объявлен недееспособным, но в сентябре, до начала судебного процесса, признал себя виновным в совершении преступлений. 15 декабря 2022 года Латунски приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина с помощью сына убила и расчленила своего мужа, который отбирал у них деньги. Части тела убитого они спрятали в разных районах города.