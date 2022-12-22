Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:00, 22 декабря 2022Из жизни

Мужчина купил бывший дом каннибала и был вынужден вычищать человеческие останки

Daily Star: в США мужчина купил дом каннибала и обнаружил в нем человеческие останки

Фото: Cody Butler / WILX

Житель США Алекс Дил купил бывший дом каннибала Марка Латунски и обнаружил там останки убитого студента. Об этом сообщает Daily Star.

Дил купил дом в феврале 2020 года за 100 тысяч долларов. По словам мужчины, когда он переехал, то нашел три набора посуды с человеческими останками и был вынужден вычищать их. Прожив в доме пять месяцев, Дил понял, что не может там больше находиться. В июле 2020 года здание выкупила семья Латунски. Адвокат посоветовал Дилу не выкладывать фотографии внутреннего пространства дома, который, по его словам, все еще выглядит как место преступления.

Материалы по теме:
Тайна короля таблеток Щедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
Тайна короля таблетокЩедрый миллиардер давал деньги всем подряд. Его смерть не могут раскрыть уже год
2 ноября 2018
Вампиры, убийства и исчезновения Самые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
Вампиры, убийства и исчезновенияСамые загадочные дела, которые удалось раскрыть спустя десятки лет
7 января 2020

Латунски познакомился со своей жертвой 25-летним Кевином Бэконом в 2019 году в приложении для знакомств. Он убил мужчину, расчленил и съел части его тела. Первоначально преступник был объявлен недееспособным, но в сентябре, до начала судебного процесса, признал себя виновным в совершении преступлений. 15 декабря 2022 года Латунски приговорили к пожизненному заключению.

Ранее сообщалось, что в Индии женщина с помощью сына убила и расчленила своего мужа, который отбирал у них деньги. Части тела убитого они спрятали в разных районах города.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Дмитрий Рогозин ранен при обстреле гостиницы в Донецке
Зеленский рассказал о своем понимании «справедливого мира»
Мужчина купил бывший дом каннибала и был вынужден вычищать человеческие останки
В Пентагоне усомнились в быстром освоении ВСУ систем Patriot
Россиян предупредили о случаях снижения зарплаты
Байден высказался о возможной эскалации из-за передачи Украине ЗРК Patriot
Жителей России предупредили об опасности популярных новогодних украшений
Зеленский пообещал вернуться на Украину с «чудесными новостями»
Зеленский понадеялся на двухпартийную поддержку США
США предоставят Украине новый пакет гуманитарной помощи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.