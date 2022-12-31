Максимальная сумма выплат по больничному в России выросла до 2736,99 рубля в день

С 1 января в России выросла максимальная сумма выплат по больничному листу, следует из разъяснений, ранее предоставленных пресс-службой Фонда социального страхования агентству «Прайм».

Так, дневной потолок составит 2736,99 рубля, а за месяц (31 день) — 84 846,69 рубля, что касается тех граждан, стаж которых больше восьми лет. При таком сценарии по больничному можно получать 100 процентов своего среднего заработка, но в пределах указанного максимума.

При этом методика расчета конкретной суммы остается прежней: оплата зависит от того, каков был доход работника в предыдущие два года, а также от его стажа. Для тех, кто работает меньше пяти лет, предусмотрена оплата лишь 60 процентов среднего заработка, для сотрудников с опытом от пяти до восьми лет пособие достигает 80 процентов.

Кроме того, вступают в силу и поправки в законодательство, меняющие перечень лиц, застрахованных в системе обязательного соцстрахования. Теперь меры касаются и тех, кто работает по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Однако для получения выплат уже с этого года есть условие: необходимо, чтобы за прошлый год уже перечислялись взносы.

«Исполнители по договорам гражданско-правового характера, у которых в 2022 году была работа по трудовому договору и за которых были перечислены взносы в ФСС в сумме не менее 4833,72 рубля, смогут получать пособия уже с начала 2023 года», — поясняли в Минтруда.