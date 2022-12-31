Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:35, 31 декабря 2022Россия

Военнопленные украинцы раскрыли свои мечты о мире

Пригожин посетил украинских военнопленных и рассказал об их мечтах о мире

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин посетил украинских военнопленных и поздравил их с наступающим Новым годом. Он также рассказал, что они раскрыли свои пожелания сослуживцам, сообщает РИА Новости.

«Мира и чтобы это все закончилось», — заявил один из пленных.

По словам Пригожина, они рассказали, из каких городов были мобилизованы и выразили надежду на то, чтобы вооруженный конфликт закончился и не начинался вновь. Он подчеркнул, что у украинцев такой же Новый год, как и у всех славян, отметив, что военнопленным подарили ящик мандаринов.

Ранее Минобороны России сообщило, что 82 военнослужащих возвращены из украинского плена 31 декабря в результате переговорного процесса. Указывается, что самолетами транспортной авиации ВКС России их доставят в Москву для лечения и реабилитации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Хмельницком сообщили о попадании ракеты по военному объекту
Военнопленные украинцы раскрыли свои мечты о мире
Рынку сжиженного природного газа предсказали тяжелый период в 2023 году
В России официально приняли Национальную стратегию действий в интересах женщин
Москвичам пообещали погоду с «ноябрьским характером» 1 января
В Китае рассказали об опасениях США из-за сближения Москвы и Пекина
В Великобритании заявили о наступлении решающей эпохи в геополитике
Россия объяснила блокировку заявления СБ ООН по Лачинскому коридору
Предков актера Камбербэтча уличили в работорговле
Пушков оценил перспективы Китая и США наладить диалог
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.