Военнопленные украинцы раскрыли свои мечты о мире

Пригожин посетил украинских военнопленных и рассказал об их мечтах о мире

Руководитель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин посетил украинских военнопленных и поздравил их с наступающим Новым годом. Он также рассказал, что они раскрыли свои пожелания сослуживцам, сообщает РИА Новости.

«Мира и чтобы это все закончилось», — заявил один из пленных.

По словам Пригожина, они рассказали, из каких городов были мобилизованы и выразили надежду на то, чтобы вооруженный конфликт закончился и не начинался вновь. Он подчеркнул, что у украинцев такой же Новый год, как и у всех славян, отметив, что военнопленным подарили ящик мандаринов.

Ранее Минобороны России сообщило, что 82 военнослужащих возвращены из украинского плена 31 декабря в результате переговорного процесса. Указывается, что самолетами транспортной авиации ВКС России их доставят в Москву для лечения и реабилитации.