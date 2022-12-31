82 российских военных вернули из украинского плена

Минобороны сообщило, что 82 российских военнослужащих возвращены из украинского плена

Минобороны России сообщило, что 82 военнослужащих возвращены из украинского плена 31 декабря в результате переговорного процесса. Заявление опубликовано в Telegram.

Указывается, что самолетами транспортной авиации ВКС России их доставят в Москву для лечения и реабилитации. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь», — добавили в военном ведомстве.

Минобороны пока не сообщило деталей обмена, в частности, информацию о переданных Киеву украинских военных.

14 декабря в офисе президента Украины сообщали, что между Москвой и Киевом произошел обмен пленными. Киеву тогда удалось вернуть 64 военнослужащих ВСУ.

