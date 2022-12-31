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06:25, 31 декабря 2022Экономика

Британии предрекли продолжение экономических проблем в 2023 году

Премьер Сунак: Британия продолжит сталкиваться с экономическими проблемами в 2023 году
Риши Сунак

Риши Сунак. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем новогоднем обращении заявил, что страна продолжит сталкиваться с экономическими проблемами в 2023 году. Об этом сообщает Sky News.

«Как только мы оправились от беспрецедентной глобальной пандемии, Россия начала [специальную военную операцию на Украине]», — сказал он.

По словам политика, конфликт на Украине оказал «глубокое экономическое воздействие» и отразились на жизни жителей Британии. Премьер добавил, что «самым уязвимым» окажут поддержку в связи с ростом расходов на электроэнергию. Политик добавил, что британское правительство поставит «приоритеты народа на первое место».

Сунак также подчеркнул, что страна продолжит поддержку Украины, тем самым показывая «самое лучшее, что есть в Великобритании».

Ранее сообщалось, что украинским беженцам пришлось вернуться домой из-за проблем с арендой в Британии. Они были вынуждены уехать обратно на родину из-за высоких цен и плохих условий на рынке недвижимости Соединенного Королевства.

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Марина Совина
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