Британии предрекли продолжение экономических проблем в 2023 году

Премьер Сунак: Британия продолжит сталкиваться с экономическими проблемами в 2023 году

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем новогоднем обращении заявил, что страна продолжит сталкиваться с экономическими проблемами в 2023 году. Об этом сообщает Sky News.

«Как только мы оправились от беспрецедентной глобальной пандемии, Россия начала [специальную военную операцию на Украине]», — сказал он.

По словам политика, конфликт на Украине оказал «глубокое экономическое воздействие» и отразились на жизни жителей Британии. Премьер добавил, что «самым уязвимым» окажут поддержку в связи с ростом расходов на электроэнергию. Политик добавил, что британское правительство поставит «приоритеты народа на первое место».

Сунак также подчеркнул, что страна продолжит поддержку Украины, тем самым показывая «самое лучшее, что есть в Великобритании».

Ранее сообщалось, что украинским беженцам пришлось вернуться домой из-за проблем с арендой в Британии. Они были вынуждены уехать обратно на родину из-за высоких цен и плохих условий на рынке недвижимости Соединенного Королевства.

