Турция согласилась вывести свои войска с севера Сирии

El Watan: Турция по итогам переговоров в Москве согласилась вывести войска с севера Сирии

Анкара по итогам состоявшихся 28 декабря в Москве переговоров министров обороны России, Сирии и Турции согласилась вывести свои войска с территорий, контролируемых ими на севере арабской республики. Об этом пишет сирийская газета «El Watan» со ссылкой на источник, передает ТАСС.

По его информации, Турция согласилась на полный вывод своих сил из северных районов Сирии, а также подтвердила «намерения уважать суверенитет и целостность сирийских территорий».

Кроме того, утверждает собеседник издания, участники встречи сошлись во мнениях о том, что курдские формирования, связанные с «Рабочей партией Курдистана» (РПК), являются «агентами США и Израиля и представляют наибольшую опасность для Сирии и Турции».

Стороны также обсудили процесс реализации достигнутой ранее договоренности об открытии стратегической трассы М4, связывающей западные и восточные регионы Сирии.

Ранее глава турецкого Минобороны Хулуси Акар по итогам состоявшихся в Москве переговоров заявил, что Турция не собирается предпринимать враждебные действия против народа Сирии.

Анкара признает ряд курдских формирований, в том числе Рабочую партию Курдистана, экстремистскими. С 1980-х стороны не раз заключали перемирия и нарушали их, но в 2015-м РПК отказалась идти на мир. После начала сирийской войны в начале 2010-х между курдами и турками регулярно происходят столкновения на сирийской территории.