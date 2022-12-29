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20:48, 29 декабря 2022Мир

Глава турецкой армии рассказал о планах Анкары в Сирии

Глава Минобороны Турции Акар заявил, что Анкара не предпримет действий против народа Сирии
Хулуси Акар

Хулуси Акар. Фото: Staff Sgt. Mikki Sprenkle / Wikimedia

Турция не собирается предпринимать враждебные действия против народа Сирии. О планах Анкары на сирийском направлении рассказал глава турецкого Минобороны Хулуси Акар по итогам состоявшихся 28 декабря в Москве переговоров с сирийским коллегой Али Махмудом Аббасом, сообщает ТАСС.

«Особо хочу подчеркнуть, что не может быть и речи о том, чтобы мы предприняли какие-либо шаги против проживающих в Турции и Сирии наших [сирийских] братьев. Мы никогда не совершали действий, которые создавали бы для них сложности, и не будем предпринимать их в дальнейшем. Все должны знать об этом и действовать, исходя из нашей позиции», — заявил глава турецкой армии.

Ранее главы МИД Турции и Финляндии Мевлют Чавушоглу и Пекка Хаависто связались по телефону и обсудили ситуацию на Украине и расширение НАТО. Других подробностей их разговора представлено не было.

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Виктория Кондратьева
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