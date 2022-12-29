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18:12, 29 декабря 2022Мир

Главы МИД Турции и Финляндии обсудили расширение НАТО

Главы МИД Турции и Финляндии Чавушоглу и Хаависто созвонились и обсудили расширение НАТО
Пекка Хаависто

Пекка Хаависто. Фото: Valentyn Ogirenko/ / Reuters

Главы МИД Турции и Финляндии Мевлют Чавушоглу и Пекка Хаависто связались по телефону и обсудили ситуацию на Украине и расширение НАТО. О том, что министры созвонились, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление турецкого ведомства.

Агентству не предоставили других подробностей о разговоре Чавушоглу и Хаависто.

При этом известно, что в последние месяцы Швеция и Финляндия готовятся к вступлению в состав альянса. Его генсек Йенс Столтенберг считает, что процесс завершится к 2023 году, однако пока Венгрия и Турция не одобрили заявку на присоединение стран к блоку.

Власти Польши уверяют, что договорились с венгерскими коллегами. Анкара, в свою очередь, требует выполнения ряда условий, в том числе выдачи тех, кого она считает курдскими террористами, и отмены ряда санкций.

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Виктория Кондратьева
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