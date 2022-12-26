Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:30, 26 декабря 2022Мир

Столтенберг анонсировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году

Генсек НАТО Столтенберг анонсировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году

Фото: Yves Herman / Reuters

Швеция и Финляндия вступят в НАТО в 2023 году, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью немецкому агентству DPA.

Генсек выразил уверенность, что процесс ратификации новых членов блока завершится своевременно, а Турция не будет в течение долгого времени пользоваться правом вето в отношении Швеции и Финляндии.

При этом окончательную дату вступления двух стран в альянс Столтенберг не смог назвать.

Материалы по теме:
«Он получил все, что хотел» Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
«Он получил все, что хотел»Эрдоган пустил Швецию и Финляндию в НАТО. Как его решение изменит отношения России и Турции?
1 июля 2022
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой. Чем Москва ответит на расширение альянса?
В НАТО объявили Россию своей главной угрозой.Чем Москва ответит на расширение альянса?
4 июля 2022

В начале декабря министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Швеция и Финляндии до сих пор не выполнили свои обязательства для присоединения к НАТО. Глава ведомства пояснил, что Турция готова ратифицировать присоединение обеих стран к Североатлантическому альянсу только после этого.

Финляндия и Швеция присоединятся к Североатлантическому договору и будут членами НАТО, когда все страны-члены альянса ратифицируют их присоединение. Пока только 28 из 30 стран-членов согласились на это, ответа ожидают от Турции и Венгрии.

Турция отказывает Швеции и Финляндии в ратификации договора, обвиняя их в пособничестве террористам. В июне обе страны подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Екатеринбурге мать убила троих детей при помощи провода
Еще одна российская авиакомпания отменила все рейсы в Египет
Экс-жена Павла Прилучного опубликовала фото в нижнем белье
20-летний призывник ранил себя на глазах у матери в российском военкомате
Военкор описал обстановку в районе Марьинки в ДНР
Названы самые продаваемые художественные книги 2022 года
Россиян предупредили об опасных последствиях нехватки солнца
Столтенберг анонсировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО в 2023 году
В Росавиации объяснили задержание недавно принятого на работу сотрудника
Российским путешественникам рассказали о новых туристических налогах в 2023 году
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.