В Турции заявили о невыполнении обязательств Швецией и Финляндией для НАТО

Министр нацобороны Турции: Швеция и Финляндии не выполнили свои обязательства для НАТО

Швеция и Финляндии до сих пор не выполнили свои обязательства для присоединения к НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, сообщает ТАСС.

«Есть обязательства, подписанные Швецией и Финляндией. Мы подчеркиваем, что эти обязательства должны быть выполнены», — сказал он. Министр пояснил, что только после этого Турция готова ратифицировать присоединение обеих стран к Североатлантическому альянсу.

Акар отметил, что меморандум — это «не конец, а начало» процесса включения стран в НАТО. Турция сейчас также видит, что «в этих странах все еще продолжаются провокационные действия». В связи с этим министр нацобороны призвал Швецию и Финляндию предпринять конкретные шаги.

5 декабря правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о включении в НАТО. Ранее также стало известно, что Швеция передала Турции осужденного за участие в Рабочей партии Курдистана.

При этом, как сказал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, страна навряд ли уже успеет войти в НАТО до 2023 года. Незадолго до этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что от Швеции и Финляндии ожидают более конкретных шагов относительно выполнения меморандума о членстве в альянсе.

Финляндия и Швеция присоединятся к Североатлантическому договору и будут членами НАТО, когда все страны-члены альянса ратифицируют их присоединение. Пока что только 28 из 30 стран-членов согласились на это, ответа ожидают от Турции и Венгрии.

Турция отказывает Швеции и Финляндии в ратификации договора, обвиняя их в пособничестве террористам. В июне обе страны подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.