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13:52, 3 декабря 2022Мир

Швеция передала Турции осужденного за участие в Рабочей партии Курдистана

Швеция передала Турции осужденного за участие в Рабочей партии Курдистана Махмута Тата

Фото: Christine Olsson / TT News Agency / Reuters

Швеция в рамках подписанного с Турцией меморандума о вступлении в НАТО передала стране осужденного за участие в Рабочей партии Курдистана Махмута Тата. Об этом сообщило турецкое информагентство Anadolu.

Тата отправили в место заключения в шведском Мельндале. После прохождения необходимых процедур он был экстрадирован в Турцию.

Тата ранее приговорили к шести годам и десяти месяцам заключения по обвинению в членстве в Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией. В 2015 году он подавал прошение о предоставлении убежища в Швеции, однако получил отказ.

В июне Швеция и Финляндия подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вступления в НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления в военный альянс Швеции и Финляндии.

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Маргарита Щигарева
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