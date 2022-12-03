Швеция передала Турции осужденного за участие в Рабочей партии Курдистана Махмута Тата

Швеция в рамках подписанного с Турцией меморандума о вступлении в НАТО передала стране осужденного за участие в Рабочей партии Курдистана Махмута Тата. Об этом сообщило турецкое информагентство Anadolu.

Тата отправили в место заключения в шведском Мельндале. После прохождения необходимых процедур он был экстрадирован в Турцию.

Тата ранее приговорили к шести годам и десяти месяцам заключения по обвинению в членстве в Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией. В 2015 году он подавал прошение о предоставлении убежища в Швеции, однако получил отказ.

В июне Швеция и Финляндия подписали с Турцией меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вступления в НАТО. В частности, Стокгольм и Хельсинки согласились на полное сотрудничество с Турцией в борьбе с Рабочей партией Курдистана и ее структурами.

Турция была единственной из 30 стран НАТО, которая выступала против вступления в военный альянс Швеции и Финляндии.