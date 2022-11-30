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14:24, 30 ноября 2022Мир

В Турции высказались о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Турции: ждем от Швеции и Финляндии более конкретных действий по членству в НАТО

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Турция ждет от Швеции и Финляндии более конкретных шагов относительно выполнения меморандума о членстве в НАТО. Об этом в беседе с журналистами заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, его цитирует ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства отметил более решительный настрой Хельсинки и Стокгольма относительно вступления в альянс, но сразу подчеркнул, что от властей двух стран ожидают большего.

«Мы обсудили ситуацию с коллегами, выразили свои ожидания, касающиеся экстрадиции террористов, пока нет желаемых результатов. Ожидаем более конкретных действий в этом вопросе», — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и убедил его ратифицировать договор о принятии Финляндии и Швеции в состав НАТО.

В МИД Швеции позже признались, что не имеют конкретных временных рамок вступления Стокгольма в НАТО и не могут однозначно гарантировать завершение этой процедуры к 2023 году.

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Варвара Кошечкина
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