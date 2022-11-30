В Швеции усомнились во вступлении в НАТО к 2023 году

Глава МИД Швеции Билльстрем заявил об отсутствии временных рамок по вступлению в НАТО

МИД Швеции не имеет конкретных временных рамок вступления Стокгольма в НАТО и не может однозначно гарантировать завершение этой процедуры к 2023 году. Об отсутствии жестких сроков по вступлению в альянс заявил глава шведского внешнеполитического ведомства Тобиас Билльстрем после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Румынии, сообщает Reuters.

«Я не хочу определять конкретные временные рамки. Как только все условия трехстороннего меморандума [между Стокгольмом, Хельсинки и Анкарой] будут выполнены, мы увидим, как произойдет ратификация [протокола о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО] турецким парламентом», — ответил министр на вопрос журналистов.

Хоть Билльстрем и усомнился в том, что правительство сможет достигнуть консенсуса с Турцией к 2023 году, он отметил, что «стороны отмечают прогресс в направлении выполнения трехстороннего меморандума».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и убедил его ратифицировать договор о принятии Финляндии и Швеции в состав НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг при этом говорил, что Швеции и Финляндии необходимо ужесточить свое антитеррористическое законодательство.

