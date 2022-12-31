В США сочли здоровье Байдена угрожающим национальной безопасности

Federalist: проблемы со здоровьем Байдена угрожают безопасности США

Конфузы, происходящие с президентом США Джо Байденом, свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем политика, что ставит под угрозу национальную безопасность страны, заявила американский журналист Джордан Бойд в статье для Federalist.

«Не секрет, что президент Джо Байден уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии», — написала она, охарактеризовав Байдена как «машину по созданию ляпов». По ее мнению, президент подвергает США риску практически всегда, когда начинает говорить.

Ранее Байден не стал отвечать на вопрос о том, обсуждает ли он свое участие в выборах 2024 года. «А что, выборы приближаются? Я этого не знал», — пошутил он в ответ на вопрос журналиста.