Байден шуткой ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Байден шуткой ответил на вопрос об участии в выборах президента США в 2024 году

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о том, обсуждает ли он свое участие в выборах 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

«А что, выборы приближаются? Я этого не знал», — пошутил Байден в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался, обсуждает ли американский лидер перспективы участия в президентской гонке.

Также Байден заявил, что 2023-й будет «хорошим годом».

Ранее стало известно, что команда Джо Байдена начала планирование его президентской кампании по переизбранию в 2024 году. При этом отмечалось, что сам американский лидер пока взвешивает окончательное решение, баллотироваться на второй срок.