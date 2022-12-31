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05:41, 31 декабря 2022Мир

Байден шуткой ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Байден шуткой ответил на вопрос об участии в выборах президента США в 2024 году
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о том, обсуждает ли он свое участие в выборах 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пул Белого дома.

«А что, выборы приближаются? Я этого не знал», — пошутил Байден в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался, обсуждает ли американский лидер перспективы участия в президентской гонке.

Также Байден заявил, что 2023-й будет «хорошим годом».

Ранее стало известно, что команда Джо Байдена начала планирование его президентской кампании по переизбранию в 2024 году. При этом отмечалось, что сам американский лидер пока взвешивает окончательное решение, баллотироваться на второй срок.

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Марина Совина
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