Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:23, 31 декабря 2022Россия

Власти Первомайска назвали цель ударов ВСУ из HIMARS по городу

Мэр Первомайска Колягин заявил, что целью удара ВСУ по городу была больница
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Мэр города Первомайска в Луганской народной республике (ЛНР) Сергей Колягин назвал цель удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту. В беседе с РИА Новости он заявил, что украинские военные ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS по центральной городской больнице.

«Вооруженные Формирования Украины поздравляют нас с наступающим 2023 годом», — сказал он и уточнил, что на территорию лечебного учреждения с периодичностью в 20 минут прилетело несколько ракет из РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что Колягин попал под обстрел со стороны Украины. По словам градоначальника, его автомобиль обстреляли, а сам он «еле успел залечь». В результате инцидента машина мэра оказалась повреждена.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Хмельницком сообщили о попадании ракеты по военному объекту
Фигура 54-летней Бондарчук в бикини восхитила пользователей сети
Врач призвала отказаться от использования плохой туши для ресниц на Новый год
Сотрудника МАДИ убили под Парящим мостом в «Зарядье»
Власти Первомайска назвали цель ударов ВСУ из HIMARS по городу
Ким Кардашьян рассказала о появившейся из-за стресса пагубной привычке
Врач дала россиянам напутствие перед праздниками
Мэр Первомайска попал под обстрел со стороны ВСУ
Большунову и Устюгову предложили выпить водки и забыть обиды
Правительство запретило выпускать в прокат фильмы с пропагандой ЛГБТ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.