Власти Первомайска назвали цель ударов ВСУ из HIMARS по городу

Мэр Первомайска Колягин заявил, что целью удара ВСУ по городу была больница

Мэр города Первомайска в Луганской народной республике (ЛНР) Сергей Колягин назвал цель удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по населенному пункту. В беседе с РИА Новости он заявил, что украинские военные ударили из реактивной системы залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS по центральной городской больнице.

«Вооруженные Формирования Украины поздравляют нас с наступающим 2023 годом», — сказал он и уточнил, что на территорию лечебного учреждения с периодичностью в 20 минут прилетело несколько ракет из РСЗО HIMARS.

Ранее стало известно, что Колягин попал под обстрел со стороны Украины. По словам градоначальника, его автомобиль обстреляли, а сам он «еле успел залечь». В результате инцидента машина мэра оказалась повреждена.