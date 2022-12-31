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20:02, 31 декабря 2022Россия

Мэр Первомайска попал под обстрел со стороны ВСУ

Мэр Первомайска Колягин сообщил, что попал под обстрел со стороны ВСУ

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Мэр города Первомайск в Луганской народной республике (ЛНР) Сергей Колягин попал под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сообщил РИА Новости.

По словам градоначальника, его автомобиль обстреляли, а сам он «еле успел залечь». В результате инцидента машина мэра оказалась повреждена.

По данным агентства, Колягин попал под огонь, когда прибыл на место обстрела к городской больнице.

Вечером 21 декабря ВСУ обстреляли гостиницу «Шеш-Беш» в Донецке, в которой в тот момент находился экс-глава госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он получил ранение в позвоночник. Рогозин уточнил, что металлический осколок размером три на четыре миллиметра вошел выше правой лопатки. Он был доставлен в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону.

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Варвара Кошечкина
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