Раненого Рогозина доставили в госпиталь Ростова-на-Дону

Раненого при обстреле Донецка Рогозина доставили в военный госпиталь Ростова-на-Дону

Бывшего гендиректора госкорпорации «Роскосмос», руководителя группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрия Рогозина, который пострадал при обстреле Донецка, доставили в Ростов-на-Дону. Об этом сообщил помощник Рогозина, его цитирует РИА Новости.

По его словам, помимо Рогозина, в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону доставили еще двух пострадавших от украинского обстрела в Донецкой народной республике (ДНР).

Рогозина ранили в среду, 21 декабря, когда он проводил рабочую встречу в узком кругу в гостинице «Шеш-Беш» в Донецке. По его словам, там он и его коллеги жили в последние три месяца, за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место. Экс-глава «Роскосмоса» уверен, что «кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий».

Помимо Рогозина, при обстреле ВСУ, предварительно, пострадали бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко.

Как сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, при обстреле гостиницы в Донецке, где находился Рогозин, погибли два человека. Среди них, по предварительным данным, был охранник Хоценко.