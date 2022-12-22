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10:09, 22 декабря 2022Россия

Пушилин сообщил о гибели двух находившихся в гостинице с Рогозиным людей

Врио ДНР Пушилин сообщил, что при обстреле гостиницы в Донецке погибли два человека
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Два человека погибли в Донецке при обстреле гостиницы, в которой был ранен бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев.Live», его слова приводит ТАСС.

«Ребята, которые находились рядом, — двое — погибли», — заявил он, отметив, что раненым Рогозину и председателю правительства ДНР Виталию Хоценко повезло.

Рогозина ранили в Донецке в ночь на четверг, 22 декабря. В момент атаки Вооруженных сил Украины экс-глава «Роскосмоса» находился в гостинице «Шеш-Беш».

Также, по информации Telegram-канала Baza, в результате обстрела пострадали бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников и председатель правительства ДНР Виталий Хоценко. Охранник последнего погиб. Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

По словам помощника Рогозина, экс-глава «Роскосмоса» оценивает свое состояние как удовлетворительное, ему предстоит операция. По словам Рогозина, металлический осколок размером 3 на 4 миллиметра попал ему выше правой лопатки.

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Варвара Родикова
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