Рогозин оценил свое состояние после ранения при обстреле Донецка

Рогозин оценил свое состояние как удовлетворительное после ранения при обстреле в ДНР

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин после ранения при обстреле Донецка оценивает свое состояние как удовлетворительное. Об этом заявил помощник Рогозина, его цитирует ТАСС.

«Врачи ДНР оказывают необходимую помощь Дмитрию Рогозину и попавшим вместе с ним под обстрел в Донецке специалистам группы военных советников. Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное», — сказал помощник.

По его словам, в настоящее время Рогозину делают перевязку, при этом врачи не извлекут попавший в позвоночник осколок мины. Экс-глава Роскосмоса отказывается от эвакуации в медучреждения других регионов России, пока не стабилизируется состояние других раненых.

Рогозина ранили в Донецке в ночь на четверг, 22 декабря. В момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) экс-глава Роскосмоса находился в гостинице «Шеш-Беш» — она находится на окраине города, там в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным.

По информации Telegram-канала Baza, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра. Сам Рогозин сообщил, что ранен в спину, осколок от снаряда прошел в сантиметре от позвоночника.

