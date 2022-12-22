Дмитрия Рогозина ранили при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Рогозин получил ранение в спину во время обстрела гостиницы в Донецке со стороны ВСУ

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин ранен при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его помощника.

По словам собеседника агентства, гостиница находится на окраине города, где в последние дни проживала группа военных советников во главе с Рогозиным, подверглась обстрелу. Он подчеркнул, что удар явно носил целенаправленный характер.

Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет. Травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица помощник Дмитрия Рогозина

По предварительным данным, для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR. По словам военного корреспондента Семена Пегова, прицельный удар по гостевому дому был нанесен точечной реактивной артиллерией либо с использованием дальнобойного снаряда Excalibur.

«Ранен в спину. Жить буду»

Бывший глава «Роскосмоса» высказался о своем состоянии после ранения в беседе с RT. Рогозин также подтвердил, что под обстрел попала гостиница, где проживала группа военных советников.

Ранен в спину. Жить буду. Осколок прошел в сантиметре от позвоночника Дмитрий Рогозин экс-гендиректор «Роскосмоса»

По информации Telegram-канала Baza, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

В момент обстрела Рогозин отмечал день рождения

Украинские военные открыли огонь по «Шеш-Беш» в Донецке в момент, когда Рогозин отмечал там день рождения.

Помимо Рогозина, ранение получил председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко. Его охранник погиб, сообщил депутат Государственной думы Алексей Журавлев, который тоже находился в заведении.

По словам Журавлева, гостиница была обстреляна «по чьей-то наводке», что стало подлейшим поступком. Он уточнил, что всего было три точных попадания в здание гостиницы около восьми часов. В этот момент вместе с ним там находились несколько гостей, охрана Рогозина и его соратники. «Три прилета, четко, ровно в гостиницу», — сообщил он.

Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально Алексей Журавлев депутат Госдумы

Он предположил, что целью удара был именно Хоценко, поскольку обстрел произошел через 10 минут после его приезда.