Военкор Пегов показал видео последствий обстрела гостиницы с Дмитрием Рогозиным в Донецке

Военный корреспондент Семен Пегов показал в своем Telegram-канале видео с последствиями обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке, в результате которого получил ранение бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Отмечается, что судя по характеру разрушений, прицельный удар по гостевому дому был нанесен точечной реактивной артиллерией либо с использованием дальнобойного снаряда Excalibur.

О том, что Рогозин ранен при обстреле донецкой гостиницы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало известно в ночь на 22 декабря. Его помощник подчеркнул, что удар явно носил целенаправленный характер.

Сам Рогозин сообщил, что получил ранение в спину, он госпитализирован, угрозы его жизни нет. Экс-глава госкорпорации подтвердил, что под обстрел попала гостиница, где проживала группа военных советников. Также ранение получил глава правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко.

