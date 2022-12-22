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02:49, 22 декабря 2022Россия

Глава правительства ДНР ранен при обстреле гостиницы в Донецке

Глава правительства ДНР Хоценко ранен при обстреле гостиницы в Донецке

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко получил ранение в результате обстрела гостиницы в Донецке, где был ранен экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Об этом ТАСС сообщила его пресс-секретарь Мина Ахвердиева.

Она уточнила, что угрозы жизни Хоценко нет. По ее словам, травмы также получили сопровождавшие политика лица.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ресторан «Шеш-Беш» в Донецке где экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал день рождения. Он был ранен в спину и госпитализирован.

Украинские военные открыли по заведению огонь снарядами 155 калибра. По предварительным данным, для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR. В Госдуме предположили, что удар был осуществлен по наводке.

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Марина Совина
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