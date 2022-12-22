В Госдуме заявили об обстреле гостиницы с Рогозиным «по чьей-то наводке»

Депутат ГД Журавлев: гостиницу в Донецке, где был ранен Рогозин, обстреляли по наводке

Гостиница «Шеш-Беш» в Донецке, где были ранены экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и премьер-министр ДНР Виталий Хоценко, была обстреляна по чьей-то наводке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы Алексея Журавлева, который также находился там.

Он уточнил, что всего было три точных попадания в здание гостиницы около восьми часов. По словам Журавлева, в этот момент вместе с ним там находились несколько гостей, охрана Рогозина и его соратники.

«Три прилета, четко, ровно в гостиницу», — сообщил он.

Депутат выразил уверенность в том, что обстрел велся по наводке и назвал это подлейшим поступком. «Я не знаю, кто навел. Мы никого не приглашали, вообще никого. Кто-то навел специально», — рассказал он.

Он предположил, что целью удара был именно Хоценко, поскольку обстрел произошел через 10 минут после его приезда.

Ранее стало изветно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли ресторан «Шеш-Беш» в Донецке где экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отмечал день рождения. Украинские военные открыли по заведению огонь снарядами 155 калибра. По предварительным данным, для удара была использована 155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка CAESAR.

Рогозин был ранен в спину и госпитализирован.