Врачи не смогут извлечь попавший в позвоночник Рогозина осколок мины

Помощник Рогозина заявил, что врачи не могут извлечь осколок мины в его позвоночнике

Врачи считают неизвлекаемым осколок мины, застрявший в позвоночнике бывшего гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его помощника.

Он также заявил, что Рогозин отказывается от эвакуации, пока не стабилизируется состояние остальных пострадавших при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке. В данный момент медики Донецкой народной республики (ДНР) оказывают раненным всю необходимую помощь.

«Свое состояние Дмитрий Рогозин оценивает как удовлетворительное. Сейчас ему проводится очередная перевязка. По выводу врачей, попавший в позвоночник осколок мины неизвлекаем», — рассказал помощник экс-главы «Роскосмоса».

Рогозин был ранен при обстреле гостиницы «Шеш-Беш» в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Осколок от снаряда попал ему в правую лопатку и застрял в позвоночнике, рассказал военкор Александр Коц. По словам журналиста, при обстреле также пострадали и другие военные, один из которых в коме, а другой — погиб.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев рассказал, что в момент обстрела в гостинице «Шеш-Беш» также находились несколько гостей, охрана Рогозина и его соратники. По его словам, всего было три точных попадания снарядов попадания в здание.