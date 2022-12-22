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09:04, 22 декабря 2022Россия

Рогозин раскрыл подробности о получении ранения при обстреле Донецка

Рогозин заявил, что осколок от снаряда попал в его правую лопатку и застрял в позвонке

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что осколок от снаряда попал ему в правую лопатку. Подробности о ранении, которое Рогозин получил при обстреле Донецка со стороны Украины, он рассказал военкору KP.RU, члену СПЧ Александру Коцу. Его слова публикуются в Telegram-канале Коца.

«В правую лопатку вошел осколок, застрял в позвонке. Было 6-7 точных прилетов, один не разорвался. Мы в этой гостинице жили все это время», — сказал Рогозин.

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Анастасия Шейкина
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