Рогозин заявил о предстоящей операции

Рогозин заявил, что ему предстоит операция после ранения при обстреле Донецка

Бывший гендиректор госкорпорации «Роскосмос», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин рассказал, что после полученного в Донецкой народной республике (ДНР) ранения ему предстоит операция. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки. Предстоит операция. Пострадали ещё несколько близких мне людей», — сказал экс-глава Роскосмоса.

По его словам, в гостинице «Шеш-Беш» на окраине Донецка, которую обстреляли со стороны Украины, его команда жила последние месяцы, за восемь лет ВСУ ни разу не обстреливали это место, отметил он.

Рогозина ранили в Донецке в ночь на четверг, 22 декабря. В момент атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) экс-глава Роскосмоса находился в гостинице «Шеш-Беш». По информации Baza, Рогозин получил осколочное ранение мягких тканей головы, проникающее осколочное ранение ягодиц, а также проникающее осколочное ранение левого бедра.

Впоследствии помощник Рогозина сообщил, что экс-глава Роскосмоса оценивает свое состояние как удовлетворительное. При этом врачи не смогут извлечь попавший в позвоночник осколок мины.