Экс-менеджер «Роскосмоса» получил ранение вместе с Рогозиным при обстреле ВСУ

Baza: экс-менеджер «Роскосмоса» Мельников получил ранение вместе с Рогозиным в Донецке

Экс-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников получил ранение вместе с руководителем группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрием Рогозиным при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины в Донецке. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

По предварительным данным, Мельников в результате атаки в ресторане «Шеш-Беш» получил осколочные ранения.

Сам экс-глава «Роскосмоса» получил осколочные ранения ягодиц, а также проникающее ранение левого бедра.

Помимо Рогозина, ранение получил председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко. Его охранник погиб, сообщил депутат Государственной думы Алексей Журавлев, который тоже находился в заведении.