Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:44, 22 декабря 2022Россия

Рогозин описал обстоятельства обстрела в Донецке одной фразой

Рогозин описал обстоятельства обстрела ВСУ в Донецке фразой «кто-то слил информацию»

Фото: Oleksandr Ratushniak / Unsplash

Экс-глава «Роскосмоса», руководитель группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин описал обстоятельства обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) в кафе «Шеш-Беш» на окраине Донецка фразой «кто-то слил информацию». Его комментарий по ситуации приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что в донецком кафе проходила «рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке».

«В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в то место, где мы непосредственно находились», — написал Рогозин.

По его мнению, противник обстреливал кафе «Шеш-Беш» калибром 120 или 155 миллиметров. Он подчеркнул, что следователи установят все обстоятельства случившегося.

Рогозину после атаки предстоит операция. По словам экс-главы «Роскосмоса», металлический осколок размером 3 на 4 миллиметра попал ему выше правой лопатки.

По данным издания Baza, Рогозин получил осколочные ранения ягодиц, а также проникающее ранение левого бедра. Также в результате обстрела пострадали бывший топ-менеджер «Роскосмоса» Артем Мельников, председатель правительства Донецкой народной республики (ДНР) Виталий Хоценко. Охранник последнего погиб.

До этого версию Рогозина о «слитой информации» поддержал депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его мнению, донецкая гостиница подверглась атаке «по чьей-то наводке».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Рогозин заявил о предстоящей операции
Россиянина осудили почти на шесть лет за нападение с ножом на бывшую жену
В России упало производство электроэнергии из-за остановки поставок в ЕС
Регина Тодоренко исполнила вызывающий танец в откровенном наряде
Девушка игнорировала опасные симптомы полгода и уехала на скорой с праздника
НАСА назвало срок полета Crew Dragon с российским космонавтом к МКС
Рогозин описал обстоятельства обстрела в Донецке одной фразой
Обманом получившему компенсацию после стрельбы в ПГНИУ студенту вынесли приговор
Последствия ледяного дождя в Москве попали на видео
В ЛНР заявили о формировании ударных групп ВСУ на купянском направлении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.