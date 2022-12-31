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03:55, 31 декабря 2022Мир

В Турции задержали подозреваемого во взрыве в ресторане

Министр юстиции Боздаг заявил о задержании подозреваемого во взрыве в турецком ресторане

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турецкая полиция задержала подозреваемого в причастности к взрыву газа в ресторане в городе Айдын, где погибли семь человек. Об этом министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, прокуратура региона Назилли возбудила уголовное дело по факту трагедии. Выдан ордер на задержание пяти человек, которые работают в заведении. «Инцидент будет расследован во всех его аспектах», — пообещал он.

Министр выразил соболезнования семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Взрыв произошел 30 декабря на кухне ресторана, расположенного в трехэтажном здании, во время работ по замене газовой трубы. Погибли семь человек, еще пятеро пострадали. Всего в ресторане находились более 20 человек.

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Марина Совина
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