Во Франции прошли массовые задержания в новогоднюю ночь
Глава МВД Франции Дарманен сообщил о задержании около 500 человек в новогоднюю ночь
Во Франции прошли массовые задержания в новогоднюю ночь. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.
Задержаны 500 человек, уточнил министр. По его словам, в стране в новогоднюю ночь было сожжено 690 автомобилей. Сообщается, что пострадали полицейские.
В России же новогодняя ночь обошлась без происшествий, сообщала представитель МВД Ирина Волк.