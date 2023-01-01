МВД России оценило обстановку в новогоднюю ночь

Представитель МВД Волк заявила, что новогодняя ночь в России прошла без происшествий

Новогодняя ночь прошла в России без происшествий. Об этом заявила официальный представитель Министерства внутренних дел (МВД) Ирина Волк, пишет «Интерфакс».

По ее словам, полицейские обеспечили безопасность и общественный порядок в новогоднюю ночь. В мероприятиях приняли участие более 1,6 миллиона человек. Дежурство осуществляли 66 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что в Барнауле фейерверк «расстрелял» людей. Инцидент произошел на Павловском тракте. Залпы фейерверка также попали в стоявшие рядом автомобили. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.