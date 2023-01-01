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13:15, 1 января 2023Россия

В российском городе фейерверк «расстрелял» людей

В Барнауле залпы фейерверка попали в людей и автомобили

В Барнауле фейерверк «расстрелял» людей. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале «В курсе 22 | Барнаул».

Инцидент произошел на Павловском тракте. Залпы фейерверка также попали в стоявшие рядом автомобили. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

По информации Telegram-канала Shot, в Новосибирске из-за неправильной установки фейерверк попал в балконы на шестом и десятом этажах многоэтажки. После неудачного запуска мужчина скрылся.

Кроме того, в Анапе местные жители примотали фейерверк к дереву: залпы попали в фонарь и асфальт. Обошлось без травм.

Варвара Кошечкина
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