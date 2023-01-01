Врач описала последствия отказа от алкоголя на один месяц

Telegraph сообщил, что месяц без спиртного улучшит физическое и психологическое здоровье

Месяц без употребления алкогольных напитков крайне положительно влияет на здоровье, заявила доктор реабилитационной клиники «Деламер» Кэтрин Карни в беседе с The Telegraph.

По ее словам, злоупотребление спиртным увеличивает кровяное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. При отказе от спиртного состояние улучшается — давление приходит в норму, риск болезней значительно падает. «Месяц трезвости благоприятен не только для физического здоровья», — считает специалист.

Карни предупредила, что алкоголь плохо сказывается на качестве сна и психическом здоровье. Если не пить алкоголь в течение месяца, режим сна и отдыха придет в норму, описала она последствия отказа от спиртного на один месяц. Следствием придут легкость и бодрость на протяжении дня. «Хоть 56 процентов британцев говорят, что пьют, чтобы просто расслабиться, облегчение носит временный характер», — сообщила она. Эксперт предупредила, что ментальное здоровье в целом может серьезно ухудшиться.

Ранее невролог Павел Хорошев предостерег людей от полного отказа от алкоголя, поскольку таким образом можно навредить организму. По его словам, небольшие дозы спиртного необходимы человеку для того, чтобы поддерживать свое психическое здоровье, они также помогают сосудам хорошо работать.

