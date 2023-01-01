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03:38, 1 января 2023Среда обитания

Климатолог предупредил о возможных погодных аномалиях в 2023 году

Климатолог WWF России Кокорин заявил, что 2023 год может оказаться теплее 2022-го

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Наступивший 2023 год может оказаться теплее 2022-го, заявил директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, передает радио Sputnik.

По его словам, все зависит от состояния течений в Тихом океане, от явлений Эль-Ниньо (аномальное повышение температуры поверхности океана — прим. «Ленты.ру») и Ла-Нинья (аномальное понижение температуры поверхности океана — прим. «Ленты.ру»). Исходя из этого, 2020 год был очень теплым, 2021-й — холоднее, 2022-й — примерно такой же, как 2021-й.

«2023 году, во всяком случае в начале года, продолжится фаза Ла-Нинья, то есть более холодная фаза. Но потом, скорее всего, начнется теплая фаза. Поэтому в целом 2023 год может быть чуть-чуть теплее 2022 года», — предупредил он о возможных погодных аномалиях. 2024-й будет «уже гораздо теплее».

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Синоптик рассказал, что в следующее десятилетие, в том числе в 2023 году, участятся экстремальные погодные явления. По его словам, погодных аномалий будет намного больше, чем в предыдущие десять лет. «Не в два раза, конечно, но значимо больше, мы это почувствуем», — подчеркнул специалист. Он напомнил о Третьем оценочном докладе институтов Росгидромета и РАН об изменениях климата. Они утверждают, что в каждом федеральном округе есть те или иные опасные явления, частота которых увеличивается.

«Для Северо-Запада это штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков. В Москве (Центральный федеральный округ — прим. «Ленты.ру») поменьше штормовых ветров и нет метелей, но не исключены волны жары», — подчеркнул Кокорин. Холодных зим в предстоящие 10 лет должно быть меньше.

Ранее Кокорин рассказал, что через 100 лет треть населения планеты может быть вынуждена переселиться в другие места и стать климатическими беженцами.

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Марина Совина
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