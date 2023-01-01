В Турции убили бывшего лидера националистической организации «Серые волки»

Sözçü: в Турции убили экс-лидера националистической организации «Серые волки» Синана Атеша

В Турции убили бывшего лидера националистической организации «Идеалистические очаги», более известной как «Серые волки», профессора Синана Атеша. Об этом сообщает газета Sözçü.

Молодежная организация была создана в 1960-х годах под патронажем Партии националистического движения (MHP). Она придерживается идеологии пантюркизма — доктрины, объявляющей все тюркоязычные народы одной нацией и призывающей к их консолидации.

Синан Атеш вместе со своим другом Сельманом Бозкуртом выходил из дома в районе Чанкая в Анкаре, когда по ним открыли огонь два мотоциклиста. Он получил ранение в голову и скончался в частной больнице, Бозкурт был ранен в плечо.

Была начата операция по поимке нападавшего, на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Телеканал Habertürk сообщил о задержании трех человек.

Ранее по меньшей мере восемь полицейских пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Диярбакыр на юго-востоке Турции. Взрыв произошел на трассе Диарбакыр — Мардин. Автомобиль, перевозивший сотрудников ОМОНа, двигался по дороге, когда в припаркованном на обочине автомобиля сдетонировало взрывное устройство.