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01:02, 1 января 2023Россия

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны

Губернатор Гладков: над Белгородом система ПВО сбила четыре ракеты

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Над Белгородом сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил. что было сбито четыре ракеты, выпущенных из реактивной системы залпового огня. По предварительной информации пострадавших нет.

По его словам, на земле есть незначительные разрушения, в частности, в селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Подомовой обход территории продолжается, добавил Гладков.

29 декабря Гладков также подтвердил факт работы ПВО в регионе. Он добавил, что один из обломков украинской ракеты упал на развязку крупной трассы, где загорелся. Однако он уточнил, что на место оперативно прибыли пожарные, которые потушили возгорание.

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Марина Совина
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